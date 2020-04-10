Трамп: Мексика согласна сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс.
б/с в рамках международных усилий по решению проблемы низких цен на этот энергоресурс, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Они готовы добывать на 100 тыс. баррелей меньше", - сказал он на брифинге в Белом доме.
При этом, по словам Трампа, США готовы "оказать помощь Мексике" в преодолении негативных последствий такого решения.
"Они нам вернут деньги, когда будут готовы сделать это", - добавил президент США.
Говоря о том, смогут ли страны-экспортеры нефти договориться о мерах по снижению добычи, Трамп пообещал, что "в конце концов все наладится".
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что его страна согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи.
В ночь с четверга на пятницу страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика, которую не удалось уговорить в ходе 11-часового заседания альянса.
Президент Мексики отметил, что сделка по снижению нефтедобычи последовала после звонка с президентом США Дональдом Трампом.
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