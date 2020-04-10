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ТЭК 10.04.2020 23:30

Трамп: Мексика согласна сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс.

б/с в рамках международных усилий по решению проблемы низких цен на этот энергоресурс, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Они готовы добывать на 100 тыс. баррелей меньше", - сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом, по словам Трампа, США готовы "оказать помощь Мексике" в преодолении негативных последствий такого решения.

"Они нам вернут деньги, когда будут готовы сделать это", - добавил президент США.

Говоря о том, смогут ли страны-экспортеры нефти договориться о мерах по снижению добычи, Трамп пообещал, что "в конце концов все наладится".

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что его страна согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи.

В ночь с четверга на пятницу страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика, которую не удалось уговорить в ходе 11-часового заседания альянса.

Президент Мексики отметил, что сделка по снижению нефтедобычи последовала после звонка с президентом США Дональдом Трампом.

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Тэги: США, ТРАМП, НЕФТЬ, МЕКСИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]