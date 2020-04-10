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ТЭК 10.04.2020 23:33

Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+, не упомянув договоренности в рамках G20

Министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+, о которой страны-участники договорились накануне.

"Прошли интенсивные переговоры между странами, входящими в ОПЕК и не входящими в ОПЕК. Вчера в рамках видеоконференции почти 10 часов заседали, обсуждая ситуацию на рынке и те меры, которые необходимо принять в условиях существенного падения спроса, переизбытка на рынке, падение цен и возможность затоваривания хранилищ, то есть той ситуации, которая складывается сейчас на нефтяных рынках", - сказал он в интервью телеканалу Россия24.

"Все сошлись во мнении, что нужно принять решительные меры, которые заключаются в том, чтобы странами ОПЕК и не-ОПЕК сократить добычу на 10 млн б/с суммарно на два месяца в мае и июне. Затем в течение следующего полугодия частично восстановить добычу и сокращение составит 8 млн б/С. Соглашение будет действовать два года. На 2021 год параметры, заложенные в соглашении - 6 млн б/с на 23 страны-участницы. Квота будет действовать до 1 мая 2022 года", - сказал Новак.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ готовы снизить добычу, если другие страны, в частности, США присоединятся к сокращениям. Данный вопрос обсуждается сегодня в рамках заседания министров энергетики G20. Его итоги пока не раскрыты.

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Тэги: МИР, РОССИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]