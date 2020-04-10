Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+, не упомянув договоренности в рамках G20

Министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+, о которой страны-участники договорились накануне.
"Прошли интенсивные переговоры между странами, входящими в ОПЕК и не входящими в ОПЕК. Вчера в рамках видеоконференции почти 10 часов заседали, обсуждая ситуацию на рынке и те меры, которые необходимо принять в условиях существенного падения спроса, переизбытка на рынке, падение цен и возможность затоваривания хранилищ, то есть той ситуации, которая складывается сейчас на нефтяных рынках", - сказал он в интервью телеканалу Россия24.
"Все сошлись во мнении, что нужно принять решительные меры, которые заключаются в том, чтобы странами ОПЕК и не-ОПЕК сократить добычу на 10 млн б/с суммарно на два месяца в мае и июне. Затем в течение следующего полугодия частично восстановить добычу и сокращение составит 8 млн б/С. Соглашение будет действовать два года. На 2021 год параметры, заложенные в соглашении - 6 млн б/с на 23 страны-участницы. Квота будет действовать до 1 мая 2022 года", - сказал Новак.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ готовы снизить добычу, если другие страны, в частности, США присоединятся к сокращениям. Данный вопрос обсуждается сегодня в рамках заседания министров энергетики G20. Его итоги пока не раскрыты.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Главы МИД Азербайджана и России обсудили борьбу с коронавирусом
Карантин в Израиле смягчают, начнет работать общественный транспорт
Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 1,7 млн, число жертв превысило 100 тыс
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 966
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 236
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог