Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0229 GBR   2.1189 TRY   0.2543

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.04.2020 10:17

Китай направляет в Россию группу медработников для оказания помощи в борьбе с коронавирусом - МИД КНР

Группа китайских медицинских специалистов направляется в Россию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил МИД КНР.

"Китайское правительство приняло решение о направлении в Россию группы медицинских специалистов для оказания помощи в противостоянии коронавирусу", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в субботу.

Он отметил, что группа сформирована Госкомитетом по здравоохранению КНР и Комитетом здравоохранения провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Она отправляется в Россию в первой половине дня 11 апреля.

Сообщение размещено на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось в пятницу, 28 инфицированных коронавирусом прибывших из России граждан КНР выявлены в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в минувший четверг, сообщил на своем сайте провинциальный Комитет здравоохранения.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ из Москвы во Владивосток рейсами "Аэрофлота" SU 1700, SU 1700 В, SU 1702, SU 1702В, SU 5615 с 29 марта по 8 апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

Общее число прибывших из России инфицированных достигло, таким образом, 155 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, МЕДИКИ


Похожие новости


ЕС на пороге введения "киберсанкций" против Китая и России Поставки в Китай газа по "Силе Сибири" выводят двустороннее энергосотрудничество на новый уровень - Путин Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского газа в Китай по "Силе Сибири" Путин и Си Цзиньпин в декабре запустят "Силу Сибири" в режиме телемоста Завершение строительства наиболее востребованных участков транспортного коридора Европа-Западный Китай планируется в 2024 г. - Дитрих США не должны отставать от России и Китая в разработке систем искусственного интеллекта - глава Пентагона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]