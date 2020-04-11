Китай направляет в Россию группу медработников для оказания помощи в борьбе с коронавирусом - МИД КНР

Группа китайских медицинских специалистов направляется в Россию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил МИД КНР.
"Китайское правительство приняло решение о направлении в Россию группы медицинских специалистов для оказания помощи в противостоянии коронавирусу", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в субботу.
Он отметил, что группа сформирована Госкомитетом по здравоохранению КНР и Комитетом здравоохранения провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Она отправляется в Россию в первой половине дня 11 апреля.
Сообщение размещено на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
Как сообщалось в пятницу, 28 инфицированных коронавирусом прибывших из России граждан КНР выявлены в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в минувший четверг, сообщил на своем сайте провинциальный Комитет здравоохранения.
Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ из Москвы во Владивосток рейсами "Аэрофлота" SU 1700, SU 1700 В, SU 1702, SU 1702В, SU 5615 с 29 марта по 8 апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.
Общее число прибывших из России инфицированных достигло, таким образом, 155 человек.
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