Более двух тыс. смертей от коронавируса за сутки впервые зафиксировано в США - университет Хопкинса

Высокий показатель смертности от COVID-19 зафиксирован в США за последние сутки - 2 108 умерших, сообщает университет Джонса Хопкинса.
Коронавирус в Штатах продолжает стремительно уносить жизни американцев каждый день. Так, 7 апреля стало известно о 1736 умерших, 8 апреля - 1973, 9 апреля, - 1783.
10 апреля стал новым "рекордным днем" по количеству погибших - 2 108 человек, таким образом в США зарегистрировано самое большое число летальных исходов за сутки в мире.
По данным университета, на настоящий момент в Соединенных Штатах умерли 18 637 человек, из них почти 6 тыс. - в городе Нью-Йорке, эпицентре вспышки коронавируса.
У почти 500 тыс. человек оказался положительный тест на коронавирус, 28,7 тыс. полностью выздоровели, отмечает университет.
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