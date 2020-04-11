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Дальнее зарубежье 11.04.2020 10:33

Более двух тыс. смертей от коронавируса за сутки впервые зафиксировано в США - университет Хопкинса

Высокий показатель смертности от COVID-19 зафиксирован в США за последние сутки - 2 108 умерших, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Коронавирус в Штатах продолжает стремительно уносить жизни американцев каждый день. Так, 7 апреля стало известно о 1736 умерших, 8 апреля - 1973, 9 апреля, - 1783.

10 апреля стал новым "рекордным днем" по количеству погибших - 2 108 человек, таким образом в США зарегистрировано самое большое число летальных исходов за сутки в мире.

По данным университета, на настоящий момент в Соединенных Штатах умерли 18 637 человек, из них почти 6 тыс. - в городе Нью-Йорке, эпицентре вспышки коронавируса.

У почти 500 тыс. человек оказался положительный тест на коронавирус, 28,7 тыс. полностью выздоровели, отмечает университет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]