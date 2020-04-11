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Здравоохранение 11.04.2020 10:01

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 1,7 млн, число жертв превысило 100 тыс

В мире по состоянию на 09:00 по бакинскому времени субботы зафиксировано почти 1,7 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв превысило 102 тыс., сообщил американский университет Джона Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

По данным университета, число инфицированных с начала пандемии достигло 1 млн. 698 тыс. 416, жертв - 102 тыс. 764.

По числу заболеваний в мире лидирует Италия, где скончались 18 тыс. 849 человек, зафиксировано 147 тыс. 577 заразившихся.

По числу инфицированных на первом месте США, где подтверждено 501 тыс. 419 случаев заражения и 18 тыс. 769 случаев летального исхода.

Наибольшее число больных после США - в Испании - 158 тыс. 273 подтвержденных случая при 16 тыс. 081 скончавшихся.

Во Франции - 125 тыс. 931 случая заражения и 13 тыс. 197 случаев летального исхода, Германии - 122 тыс. 171 (2 тыс. 7836), Великобритании - 74 тыс. 605 (8 тыс. 958), Иране - 68 тыс. 192 (4 тыс. 232), Турции - 47 тыс. 029 (1 тыс. 006), Бельгии - 26 тыс. 667 (3 тыс. 091), Швейцарии - 24 тыс. 551 (1 тыс. 002), Нидерландах - 23 тыс. 511 (2 тыс. 511), Канаде - 22 тыс. 148 (570).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 46 новых случая заражения коронавирусом, 42 - у людей, прибывших из-за рубежа, четыре - внутри страны (провинции Гуандун - три, Хэйлунцзян - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране умерло 3 тыс. 339 человек, зарегистрировано 81 тыс. 953 случая заболевания, из них 1 тыс. 183 - ввезенных из-за границы.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 190 странах и районах мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]