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Регион 11.04.2020 11:13

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 236

За истекшие сутки в Грузии число инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 16 человек, достигнув 236, сообщил в субботу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 4 тыс. 672 человек, под наблюдением врачей в стационарах 373 пациента. Выздоровели 54 пациента, скончались трое.

Накануне был закрыт на карантин Лентехский район Грузии, где медики выявили нескольких местных жителей с заражением коронавируса. Ранее на карантин были закрыты Марнеульский и Болнисский района, в которых проживают около 200 тысяч человек.

Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария не исключил продления чрезвычайного положения в стране, действующего с 21 марта по 21 апреля. "Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в течение ближайшей недели", - сказал Гахария журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]