В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 966

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении в субботу достигло 966, сообщает армянский единый информационный центр.

Накануне сообщалось о 937 зараженных.

По данным центра, число в Армении выздоровевших после инфекции составило 173 человек, число смертей с коронавирусом увеличилось до 13.