Страны G20 обязались принять меры для стабильности энергорынка, создают мониторинговый комитет

Министры энергетики стран G20 в ходе заседания в пятницу приняли коммюнике, в котором обязались принять все необходимые и незамедлительные меры для обеспечения стабильности мирового рынка в условиях преодоления последствий COVID-19 на энергетические рынки и создать рабочую группу, которая будет мониторить меры реагирования.

Как говорится в итоговом документе, "чтобы поддержать восстановление мировой экономики и защитить наши энергетические рынки, мы обязуемся работать вместе, чтобы разработать совместные политические меры реагирования, которые обеспечат рыночную стабильность для всех источников энергии, принимая во внимание обстоятельства каждой страны".

"Для ответа на эти вызовы, мы обязуемся принять все необходимые и незамедлительные меры, чтобы обеспечить стабильность энергетического рынка. Мы одобряем намерения некоторых производителей по стабилизации энергетических рынков. Мы признаем важность международного сотрудничества в обеспечении восстановления энергетических систем", - говорится в документе.

"Мы создаем краткосрочную рабочую группу, которая будет мониторить меры реагирования - она открыта для всех участников G20, на добровольной основе, и будет регулярно сообщать министрам G20 о своих оценках в течение председательства Саудовской Аравии в G20, в сотрудничестве с соответствующими организациями.

Как сообщалось страны ОПЕК+ намерены снизить нефтедобычу на 10 млн б/с в мае-июне, на 8 млн б/с до конца 2020 года и на 6 млн б/с до мая 2022 года при условии сотрудничества с другими производителями, не входящими в альянс. Эти договоренности должны быть поддержаны Мексикой, согласия которой получить пока не удалось.

Страны из числа G20, Канада и Норвегия, говорили о том, что присоединятся к сокращениям добычи нефти в случае, если соглашение будет достигнуто. США говорят о том, что их добыча нефти упала и будет падать из-за низкой цены на нефть.