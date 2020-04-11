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Дальнее зарубежье 11.04.2020 12:26

В Эстонии зафиксированы 46 новых случаев заражения коронавирусом, всего заражено 1 304 человек

В Эстонии за последние сутки выявлено 46 новых случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных выросло до 1 304 человек, излечившихся - 93, сообщил в субботу департамент здоровья страны.

За минувшие сутки сделано 1 574 тестов COVID-19, всего после начала эпидемии из 29 456 проделанных тестов позитивными оказались 1304 или 4%.

В больницах находится 146 пациентов, из них 11 на искусственном вентилировании легких. Из больниц выписаны 93 человека. Сведений о смерти за последние сутки не поступала, всего с начала пандемии в Эстонии скончались 24 человека.

Среди возрастных групп наибольшее число заболевших приходится на людей в возрасте 55-59 лет (11%), по 10% относятся к возрастным группам 45-49 и 50-54 года.

Наиболее острая ситуация по-прежнему на острове Сааремаа (Saaremaa), где проживает 30 тысяч человек, но на который приходится 37% всех зараженных в стране.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭСТОНИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]