В Эстонии зафиксированы 46 новых случаев заражения коронавирусом, всего заражено 1 304 человек

В Эстонии за последние сутки выявлено 46 новых случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных выросло до 1 304 человек, излечившихся - 93, сообщил в субботу департамент здоровья страны.

За минувшие сутки сделано 1 574 тестов COVID-19, всего после начала эпидемии из 29 456 проделанных тестов позитивными оказались 1304 или 4%.

В больницах находится 146 пациентов, из них 11 на искусственном вентилировании легких. Из больниц выписаны 93 человека. Сведений о смерти за последние сутки не поступала, всего с начала пандемии в Эстонии скончались 24 человека.

Среди возрастных групп наибольшее число заболевших приходится на людей в возрасте 55-59 лет (11%), по 10% относятся к возрастным группам 45-49 и 50-54 года.

Наиболее острая ситуация по-прежнему на острове Сааремаа (Saaremaa), где проживает 30 тысяч человек, но на который приходится 37% всех зараженных в стране.