1667 новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за последние сутки, общее число достигло 13,5 тыс. - оперштаб

Свыше полутора тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1667 в 49 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в субботу.

Из 1667 новых случаев по стране в Москве - 1030, в Московской области - 152, в Санкт-Петербурге - 80, уточняется в сообщении штаба.

33 новых случая зафиксировано в Нижегородской области, 26 - в Брянской области и Дагестане, 25 - в Башкирии, 23 - в Татарстане, 22 - в Ульяновской области, по 21 - в Курской области и Красноярском крае, 17 - в Рязанской области, 14 - в Ставропольском крае, по 13 - в Краснодарском крае и свердловской области, по 9 - в Калмыкии, Ямало-Ненцком АО и Ростовской области, по 8 - в Чечне, Тюменской области и в Алтайском крае, по 7 - в Тверской, Новосибирской областях и Чувашии, по 6 - во Владимирской, Калужской, Кировской и Челябинской областях, по 5 - в Орловской, Ленинградской, Волгоградской областях и Камчатском крае, 4 - в Смоленской области.

По три новых случая в Липецкой, Калининградской областях, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Якутии и Приморском крае. По два случая в Ивановской, Иркутской, Амурской областях. И по одному - в Вологодской, Самарской, Саратовской, Кемеровской областях, Бурятии, Хабаровском крае и городе Севастополе.

"В России на сегодняшний день зарегистрировано 13 584 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах", - отмечают в штабе.