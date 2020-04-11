Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0229 GBR   2.1189 TRY   0.2543

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.04.2020 13:00

В Москву вылетели китайские специалисты для консультативной помощи в борьбе с коронавирусом

Группа китайских специалистов в субботу вылетела в Москву для оказания поддержки в борьбе с коронавирусом, сообщает генеральное консульство России в Харбине.

"Из международного аэропорта Харбина в Москву сегодня вылетела группа китайских специалистов для оказания российской стороне консультационной поддержки по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, распространенном генконсульством.

В сообщении отмечается, что специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, "среди них авторитетные китайские вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт и практические знания, приобретённые в период борьбы в стране с эпидемией COVID-19".

Вместе с китайскими специалистами в Россию был направлен груз из нескольких тонн медицинских средств защиты и оборудования, безвозмездно передаваемой провинцией Хэйлунцзян российской стороне, сообщили в генконсульстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, СПЕЦИАЛИСТЫ, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


ЕС на пороге введения "киберсанкций" против Китая и России Поставки в Китай газа по "Силе Сибири" выводят двустороннее энергосотрудничество на новый уровень - Путин Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского газа в Китай по "Силе Сибири" Путин и Си Цзиньпин в декабре запустят "Силу Сибири" в режиме телемоста Завершение строительства наиболее востребованных участков транспортного коридора Европа-Западный Китай планируется в 2024 г. - Дитрих США не должны отставать от России и Китая в разработке систем искусственного интеллекта - глава Пентагона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]