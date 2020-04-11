В Москву вылетели китайские специалисты для консультативной помощи в борьбе с коронавирусом

Группа китайских специалистов в субботу вылетела в Москву для оказания поддержки в борьбе с коронавирусом, сообщает генеральное консульство России в Харбине.

"Из международного аэропорта Харбина в Москву сегодня вылетела группа китайских специалистов для оказания российской стороне консультационной поддержки по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, распространенном генконсульством.

В сообщении отмечается, что специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, "среди них авторитетные китайские вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт и практические знания, приобретённые в период борьбы в стране с эпидемией COVID-19".

Вместе с китайскими специалистами в Россию был направлен груз из нескольких тонн медицинских средств защиты и оборудования, безвозмездно передаваемой провинцией Хэйлунцзян российской стороне, сообщили в генконсульстве.