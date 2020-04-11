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СНГ 11.04.2020 13:23

В Белоруссии скончались 23 пациента с коронавирусом, общее число зараженных выросло до 2226 - Минздрав

В Белоруссии по состоянию на 11 апреля умерли 23 человека с коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 2226, свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

"На 11 апреля на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек (на 10 апреля было 1793 - ИФ)", - проинформировали в Минздраве.

"Умерло 23 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (на 10 апреля было 19 человек - ИФ), - добавили там.

При этом в министерстве отметили, что "в основном заболевание протекает в легкой или средней форме".

По данным Минздрава, 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

После прохождения лечения к субботе выздоровели 172 человека (169 на 10 апреля).

Таким образом, общее количество людей, заболевших COVID-19 в Белоруссии по состоянию на 11 апреля составляет 2226 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]