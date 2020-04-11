В Белоруссии скончались 23 пациента с коронавирусом, общее число зараженных выросло до 2226 - Минздрав

В Белоруссии по состоянию на 11 апреля умерли 23 человека с коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 2226, свидетельствуют данные министерства здравоохранения.
"На 11 апреля на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек (на 10 апреля было 1793 - ИФ)", - проинформировали в Минздраве.
"Умерло 23 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (на 10 апреля было 19 человек - ИФ), - добавили там.
При этом в министерстве отметили, что "в основном заболевание протекает в легкой или средней форме".
По данным Минздрава, 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.
После прохождения лечения к субботе выздоровели 172 человека (169 на 10 апреля).
Таким образом, общее количество людей, заболевших COVID-19 в Белоруссии по состоянию на 11 апреля составляет 2226 человек.
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