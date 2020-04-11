В Армении планируют на 30 дней продлить режим ЧП в связи с коронавирусом

Правительство Армении намерено продлить на 30 дней режим ЧП в связи с коронавирусом, сообщила пресс-служба кабинета министров в субботу.
В пресс-службе отметили, что на заседании правительственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса вице-премьер Армении Тигран Авинян предложил продлить на 30 дней введенный в стране 16 марта и завершающийся 14 апреля режим ЧП, сохранить существующие ограничения, в том числе ограничения на передвижения людей, работу общественного транспорта, межобластных пассажироперевозок.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил подготовить проект решения правительства о продлении режима ЧП, для принятия которого будет созвано специальное заседание парламента.
По данным 11 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 966, число смертей увеличилось до 13.
В настоящее время в Армении прекращена работа общественного транспорта, метрополитена, межобластных перевозок, прекращена работа всех магазинов и торговых центров, за исключением продовольственных магазинов и аптек.
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