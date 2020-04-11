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Дальнее зарубежье 11.04.2020 14:03

В Бельгии общее число смертей от коронавируса превысило 3,3 тыс., заразились более 28 тыс. человек

Количество умерших с диагностированным COVID-19 в Бельгии с начала эпидемии достигло 3346, сообщил в субботу на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре.

По его данным, за минувшие сутки зарегистрировано 327 новых летальных исходов. Из них 106 пациентов скончались в больницах.

После госпитализации с утра пятницы 421 пациента общее число коек, занятых коронавирусными больными, составляет 5635.

За последние сутки из больниц выписались как вылечившиеся 418 пациентов. Их теперь с начала эпидемии в целом насчитывается 5986.

За сутки выявлен 1351 случай новых заражений COVID-19, в итоге общее число подтвержденных анализами инфицированных в Бельгии составляет 28 тыс. 18.

В бельгийских больницах в субботу в отделениях интенсивной терапии находится 1261 пациент, из них 981 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным вирусолога Андре, это означает некоторое снижение тяжелых случаев по отношению к предыдущим показателям.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]