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Дальнее зарубежье 11.04.2020 14:23

Авиация Афганистана ликвидировала штаб талибов в приграничном с Таджикистаном уезде

В результате авиаударов ВВС Афганистана по местам дислокации групп движения "Талибан" в провинции Бадахшан ликвидировано 27 боевиков, сообщили в субботу в пресс-центре корпуса специального назначения афганской национальной армии.

"После того, как разведывательным подразделением министерства обороны была получена информация о готовящемся нападении талибов на правительственные объекты в уездах Вардудж и Нусай, ВВС Афганистана нанесли удары по местам скопления и дислокации террористов. В результате операции 11 боевиков убиты, еще шесть получили ранения в уезде Вардуж. Еще 16 боевиков убиты, трое ранены в уезде Нусай", - говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что в ходе авиаударов полностью разрушен главный штаб теневого губернатора талибов в провинции Бадахшан Кари Фасихуддина.

Отмечается также, что в ходе авиарейда ликвидировано большое количество боеприпасов и оружия экстремистов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, АВИАУДАР, ТАЛИБЫ, ШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]