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Внутренняя политика 11.04.2020 14:24

В Азербайджане создан Совет общественного контроля по использованию средств Фонда поддержки по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в субботу подписал распоряжение об эффективном использовании средств Фонда поддержки по борьбе с коронавирусом.

Для обеспечения прозрачности использования средств Фонда и периодическом информировании общественности создан Совет общественного контроля.

Совет состоит из 7 членов в который вошли Фархад Бадалбейли, Зияд Самедзаде, представители министерства финансов и налоговой службы.

Согласно решению Кабмина, Совет дважды в месяц обязан публиковать отчетность о потраченных средствах.

Как сообщалось ранее, президент Алиев 19 марта подписал указ, предусматривающий создание в Азербайджане Фонда поддержки по борьбе с коронавирусом.

Для формирования средств Фонда из госбюджета Азербайджана на 2020 год выделено 20 млн манатов.

Целью создания Фонда является обеспечение финансовой поддержки мероприятий, направленных на предотвращение распространения в Азербайджане инфекции коронавируса и на борьбу с ней.

Согласно условиям, фонд будет функционировать до 31 декабря 2020 года, но при необходимости этот срок может быть продлен.

Средства Фонда могут использоваться по следующим направлениям: премирование и оказание финансовой помощи работникам в сфере здравоохранения; улучшение инфраструктуры и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений (в том числе приобретение технологического оборудования, приборов, оборудования, транспортных средств, товаров и материалов, а также другого медицинского оборудования); формирование медицинских учреждений специального назначения; организация и осуществление контроля и мониторинга; финансирование научно-исследовательских работ; подготовка специалистов в сфере здравоохранения и на другие мероприятия, направленные на борьбе с коронавирусом.

Кроме того, 21 марта Алиев принял решение направить сумму, эквивалентную своей годовой заработной плате, в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом.

В настоящее время в Фонде накоплено порядка 110 млн манатов ($65 млн).

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАБМИН, ФОНД, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]