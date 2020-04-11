РФС поставил в известность УЕФА о готовности Петербурга принять матчи ЧЕ-2020, перенесенного на 2021 год

Российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций уведомление о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы 2020 года, который из-за пандемии коронавируса перенесен на 2021 год, сообщили "Интерфаксу" в РФС в субботу.

"РФС отправил такое уведомление в УЕФА", - заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что УЕФА из-за пандемии коронавируса принял решение перенести турнир на лето 2021 года.

Как заявили "Интерфаксу" в УЕФА, Союз сделает все возможное для того, чтобы турнир прошел по ранее запланированному сценарию - в 12 городах Европы, среди которых Санкт-Петербург.