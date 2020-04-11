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Спорт 11.04.2020 14:45

РФС поставил в известность УЕФА о готовности Петербурга принять матчи ЧЕ-2020, перенесенного на 2021 год

Российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций уведомление о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы 2020 года, который из-за пандемии коронавируса перенесен на 2021 год, сообщили "Интерфаксу" в РФС в субботу.

"РФС отправил такое уведомление в УЕФА", - заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что УЕФА из-за пандемии коронавируса принял решение перенести турнир на лето 2021 года.

Как заявили "Интерфаксу" в УЕФА, Союз сделает все возможное для того, чтобы турнир прошел по ранее запланированному сценарию - в 12 городах Европы, среди которых Санкт-Петербург.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РФС, УЕФА, ПЕТЕРБУРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]