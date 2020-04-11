Saudi Aramco отложила объявление майских цен на нефть еще на день, пока идут переговоры ОПЕК+

Saudi Aramco отложила публикацию цен на свою нефть в мае с субботы на воскресенье, поскольку переговоры по соглашению ОПЕК+ пока не завершены, пишет агентство Bloomberg.
Накануне переговоры о получении согласия Мексики на участие в новой сделке ОПЕК+ не увенчались успехом. СМИ сообщают, что переговоры продолжатся в субботу.
Общие намерения ОПЕК+ таковы: снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, далее, до конца года корректировка объемов составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с. База отсчета - добыча в октябре 2018 года. Для России и Саудовской Аравии, лидеров ОПЕК+, установлена отдельная цифра - 11 млн б/с. В сделке учитывается только нефть, без конденсата. Мексика должна была бы снизить добычу в первые два месяца на 400 тыс. б/с, а затем 350 тыс. б/с.
Вышеупомянутое согласовано всеми странами ОПЕК и не-ОПЕК, участвующими в Декларации о кооперации, кроме Мексики, поэтому соглашение состоится в случае участия Мексики, говорилось в резолюции.
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