Более 80 человек в Казахстане вылечились от COVID-19

В Казахстане по состоянию на субботу от коронавирусной инфекции вылечился 81 человек, сообщил республиканской оперативный штаб.

Согласно данным штаба, число выписанных пациентов в Нур-Султане составляет 34, Алматы - 37, Шымкенте - 2, Жамбылской - 3, по одному человеку - в Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

На данный момент в Казахстане зарегистрировано 859 случаев коронавируса, 10 - летальных.