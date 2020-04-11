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СНГ 11.04.2020 15:25

Более 80 человек в Казахстане вылечились от COVID-19

В Казахстане по состоянию на субботу от коронавирусной инфекции вылечился 81 человек, сообщил республиканской оперативный штаб.

Согласно данным штаба, число выписанных пациентов в Нур-Султане составляет 34, Алматы - 37, Шымкенте - 2, Жамбылской - 3, по одному человеку - в Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

На данный момент в Казахстане зарегистрировано 859 случаев коронавируса, 10 - летальных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]