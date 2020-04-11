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Регион 11.04.2020 15:45

Более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса выявлено в Иране за сутки, число зараженных превысило 70 тыс

Общее число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 в Иране, превысило 70 тыс., сообщают в министерстве здравоохранения страны.

За сутки врачи зафиксировали 1837 новых случаев заражения.

В общей сложности, 4357 человек в Иране скончались (125 из них - за минувшие сутки).

Иран - страна, больше всего пострадавшая от COVID-19 в ближневосточном регионе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]