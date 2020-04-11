Более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса выявлено в Иране за сутки, число зараженных превысило 70 тыс

Общее число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 в Иране, превысило 70 тыс., сообщают в министерстве здравоохранения страны.

За сутки врачи зафиксировали 1837 новых случаев заражения.

В общей сложности, 4357 человек в Иране скончались (125 из них - за минувшие сутки).

Иран - страна, больше всего пострадавшая от COVID-19 в ближневосточном регионе.