Песков: ни о каком потеплении между Вашингтоном и Москвой говорить не приходится, на рабочем уровне в США господствует русофобия

Контакты Путина и Трампа отнюдь не означают потепления в российско-американских межгосударственных отношениях, русофобия в Вашингтоне никуда не ушла, заявили в Кремле.
"Полностью соглашусь: здесь ни о каком потеплении говорить не приходится, и даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.
Он подчеркнул, что в Вашингтоне "продолжают господствовать стереотипы". "Вот, как для военного обязательна военная форма, так сейчас для американского государственного служащего или политика такой формой является русофобия. Ты не можешь в условиях предвыборной кампании говорить о России что-то хорошее", - отметил Песков.
Таким образом он прокомментировал резкие заявления в адрес России, направившей помощь США в связи с коронавирусом, тех, кто заподозрил Москву в корысти.
"Даже если обеспечиваются какие-то средства защиты, кто-за них платит или не платит - это второй вопрос. Груз же прибыл в Америку. Разве он не нужен жителям Нью-Йорка? Но это абсолютно не играет никакой роли. Роль играют жесткие законы избирательной кампании: если прилетел российский самолет - это угроза, если Россия оказывает помощь - она держит скрещенные пальцы за спиной и преследует какие-то недоброкачественные цели", - сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул: "Мы к этому привыкли".
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