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СНГ 11.04.2020 16:05

Песков: ни о каком потеплении между Вашингтоном и Москвой говорить не приходится, на рабочем уровне в США господствует русофобия

Контакты Путина и Трампа отнюдь не означают потепления в российско-американских межгосударственных отношениях, русофобия в Вашингтоне никуда не ушла, заявили в Кремле.

"Полностью соглашусь: здесь ни о каком потеплении говорить не приходится, и даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне "продолжают господствовать стереотипы". "Вот, как для военного обязательна военная форма, так сейчас для американского государственного служащего или политика такой формой является русофобия. Ты не можешь в условиях предвыборной кампании говорить о России что-то хорошее", - отметил Песков.

Таким образом он прокомментировал резкие заявления в адрес России, направившей помощь США в связи с коронавирусом, тех, кто заподозрил Москву в корысти.

"Даже если обеспечиваются какие-то средства защиты, кто-за них платит или не платит - это второй вопрос. Груз же прибыл в Америку. Разве он не нужен жителям Нью-Йорка? Но это абсолютно не играет никакой роли. Роль играют жесткие законы избирательной кампании: если прилетел российский самолет - это угроза, если Россия оказывает помощь - она держит скрещенные пальцы за спиной и преследует какие-то недоброкачественные цели", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: "Мы к этому привыкли".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]