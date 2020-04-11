Песков надеется на формализацию консенсуса по сделке ОПЕК+

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на формализацию консенсуса по сделке ОПЕК+.

"Мы искренне надеемся, что удастся экспертам, а сейчас в эти минуты, в эти часы продолжается напряжённая работа с мексиканскими партнёрами, мы надеемся, что удастся формализовать и уже финализировать этот консенсус", - сказал Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Сам по себе документ, продолжил он, "хоть и с отложенным условием, - (а отложенное условие - это Мексика) - чрезвычайно позитивен и необходим для международных рынков".

Консенсус 22 из 23 стран о определённых параметрах сокращения нефти Песков оценил как "безусловный успех".