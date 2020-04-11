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СНГ 11.04.2020 16:25

Песков надеется на формализацию консенсуса по сделке ОПЕК+

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на формализацию консенсуса по сделке ОПЕК+.

"Мы искренне надеемся, что удастся экспертам, а сейчас в эти минуты, в эти часы продолжается напряжённая работа с мексиканскими партнёрами, мы надеемся, что удастся формализовать и уже финализировать этот консенсус", - сказал Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Сам по себе документ, продолжил он, "хоть и с отложенным условием, - (а отложенное условие - это Мексика) - чрезвычайно позитивен и необходим для международных рынков".

Консенсус 22 из 23 стран о определённых параметрах сокращения нефти Песков оценил как "безусловный успех".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ОПЕК+


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]