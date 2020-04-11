РФ надеется, что работа ВОЗ не будет подорвана действиями США - Песков

Россия надеется, что возможное прекращение финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Соединенными Штатами не подорвет ее работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков.

"Вы помните недавний саммит лидеров "двадцатки" в режиме телеконференции. Если вы прочитаете внимательно документ, который был согласован и принят по итогам этого саммита, вы прочитаете положение о приверженности всех глав государств, которые участвовали в этом саммите, телесаммите Всемирной организации здравоохранения, где они подтверждают намерение дальше ее развивать, делать ее более эффективной", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"По прошествии одной недели мы с вами услышали заявление из Вашингтона о том, что Вашингтон может прекратить выплаты Всемирной организации здравоохранения. По всей видимости, это не совсем коррелируется с той приверженностью, которая была артикулирована по итогам саммита "двадцатки", - пояснил пресс-секретарь президента.

"Надеемся, что это все-таки никоим образом не будет подрывать работу ВОЗ. Потому что сейчас ВОЗ делает очень много - конечно, хотелось бы большего, - но делает очень много для борьбы с этой пандемией", - подчеркнул Песков.

По его словам, "конечно, чтобы ВОЗ был более эффективен на будущее, государства должны более эффективно поддерживать эту организацию".