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СНГ 11.04.2020 17:41

РФ надеется, что работа ВОЗ не будет подорвана действиями США - Песков

Россия надеется, что возможное прекращение финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Соединенными Штатами не подорвет ее работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков.

"Вы помните недавний саммит лидеров "двадцатки" в режиме телеконференции. Если вы прочитаете внимательно документ, который был согласован и принят по итогам этого саммита, вы прочитаете положение о приверженности всех глав государств, которые участвовали в этом саммите, телесаммите Всемирной организации здравоохранения, где они подтверждают намерение дальше ее развивать, делать ее более эффективной", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"По прошествии одной недели мы с вами услышали заявление из Вашингтона о том, что Вашингтон может прекратить выплаты Всемирной организации здравоохранения. По всей видимости, это не совсем коррелируется с той приверженностью, которая была артикулирована по итогам саммита "двадцатки", - пояснил пресс-секретарь президента.

"Надеемся, что это все-таки никоим образом не будет подрывать работу ВОЗ. Потому что сейчас ВОЗ делает очень много - конечно, хотелось бы большего, - но делает очень много для борьбы с этой пандемией", - подчеркнул Песков.

По его словам, "конечно, чтобы ВОЗ был более эффективен на будущее, государства должны более эффективно поддерживать эту организацию".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ВОЗ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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