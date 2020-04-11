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СНГ 11.04.2020 17:15

Свыше 300 медиков заразились коронавирусом в Белоруссии

В Белоруссии коронавирусом заразился 301 медик, заявил министр здравоохранения республики Владимир Караник.

"На сегодняшний момент лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников", - сказал Караник на брифинге в субботу в Минске.

По словам министра, больше всего заболевших медиков в Витебске и Минске. При этом меньше заражались медработники там, где клиники были перепрофилированы заранее.

"По каждому случаю мы проводим эпидрасследования. Медики во время любого такого эпидемического подъёма всегда были на передовой", - отметил глава Минздрава.

Караник также сообщил, на сегодня большая часть заболевших медработников чувствует себя хорошо, те, которые имеют клинические проявления - получают лечение.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕДИКИ, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]