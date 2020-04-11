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Дальнее зарубежье 11.04.2020 18:00

Борис Джонсон успешно идет на поправку - Даунинг-стрит

Состояние здоровья премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона продолжает улучшаться, сообщили в субботу на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр продолжает очень успешно идти на поправку", - сказал представитель кабинета министров, слова которого приводят британские СМИ.

Вечером в пятницу сообщалось, что Джонсон начал ходить после того, как его перевели в обычную палату из отделения интенсивной терапии.

Отец премьера Стэнли Джонсон в интервью BBC в пятницу заявил, что его сыну потребуется время, чтобы вернуться к работе.

"Ему нужно время. Я не верю, что можно перенести это и сразу вернуться на Даунинг-стрит, взять дела в свои руки без периода восстановления", - сказал Джонсон-старший.

В среду и четверг на Даунинг-стрит сообщали об улучшении состояния Джонсона. Затем стало известно, что его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Премьер пока не работает, его замещает министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]