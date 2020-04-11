Белоруссия входит в новую фазу вспышки коронавируса, нужны новые меры - ВОЗ

Белоруссия вступает в новый этап вспышки коронавируса, заявил глава работавшей в республике миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик О Коннор.

"Белоруссия входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса. Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер", - сказал Патрик ОКоннор на брифинге по итогам работы миссии.

"Мы видим рост заболеваемости в Белоруссии. Если смотрим на кривую роста, то эта кривая получается довольно крутой, по восходящей. Нужны дополнительные меры, чтобы сгладить кривую", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "все мероприятия, которые предпринимаются в Белоруссии, влияют на Европу и на весь мир". "Вирус нас всех объединяет. ВОЗ подчеркивает свою поддержку Республике Беларусь и готова далее наращивать усилия по реагированию в стране по мере вхождения в следующую фазу пандемии", - добавил глава миссии.

Глава миссии констатировал, что "с начала работы миссии (8 апреля - ИФ) мы увидели рост (количества инфицированных - ИФ) в два раза каждые два-три дня".

Вж ан