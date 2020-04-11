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Здравоохранение 11.04.2020 18:21

Белоруссия входит в новую фазу вспышки коронавируса, нужны новые меры - ВОЗ

Белоруссия вступает в новый этап вспышки коронавируса, заявил глава работавшей в республике миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик О Коннор.

"Белоруссия входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса. Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер", - сказал Патрик ОКоннор на брифинге по итогам работы миссии.

"Мы видим рост заболеваемости в Белоруссии. Если смотрим на кривую роста, то эта кривая получается довольно крутой, по восходящей. Нужны дополнительные меры, чтобы сгладить кривую", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "все мероприятия, которые предпринимаются в Белоруссии, влияют на Европу и на весь мир". "Вирус нас всех объединяет. ВОЗ подчеркивает свою поддержку Республике Беларусь и готова далее наращивать усилия по реагированию в стране по мере вхождения в следующую фазу пандемии", - добавил глава миссии.

Глава миссии констатировал, что "с начала работы миссии (8 апреля - ИФ) мы увидели рост (количества инфицированных - ИФ) в два раза каждые два-три дня".

Вж ан

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВОЗ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]