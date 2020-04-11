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СНГ 11.04.2020 19:21

Глава Минздрава Белоруссии не считает необходимым введение карантина в стране

В Белоруссии не нужно вводить полномасштабный карантин для сдерживания распространяющегося коронавируса, считает глава Минздрава республики Владимир Караник.

"Крайние ограничительные мероприятия не приведут к ликвидации заболевания. Это позволит перезагрузить систему здравоохранения, дать ей возможность перейти в рабочее состояние", - сказал Караник на брифинге в субботу.

По его словам, система здравоохранения сможет пройти пик заболеваемости без введения карантина при условии минимизации социальных контактов в обществе. "Ограничение контактов на 25% сделает необходимость крайних мер достаточно призрачной. Если же нам половину необязательных контактов ограничить (добровольно со стороны населения - ИФ), то пройдет страна без перегрузки системы здравоохранения", - считает министр.

"Карантин - это не самоцель", - резюмировал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНЗДРАВ, КАРАНТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]