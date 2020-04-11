Глава Минздрава Белоруссии не считает необходимым введение карантина в стране

В Белоруссии не нужно вводить полномасштабный карантин для сдерживания распространяющегося коронавируса, считает глава Минздрава республики Владимир Караник.
"Крайние ограничительные мероприятия не приведут к ликвидации заболевания. Это позволит перезагрузить систему здравоохранения, дать ей возможность перейти в рабочее состояние", - сказал Караник на брифинге в субботу.
По его словам, система здравоохранения сможет пройти пик заболеваемости без введения карантина при условии минимизации социальных контактов в обществе. "Ограничение контактов на 25% сделает необходимость крайних мер достаточно призрачной. Если же нам половину необязательных контактов ограничить (добровольно со стороны населения - ИФ), то пройдет страна без перегрузки системы здравоохранения", - считает министр.
"Карантин - это не самоцель", - резюмировал он.
В Азербайджане создан Совет общественного контроля по использованию средств Фонда поддержки по борьбе с коронавирусом
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Главы МИД Азербайджана и России обсудили борьбу с коронавирусом
Рогозин заявил о недобросовестной конкуренции SpaceX
Saudi Aramco отложила объявление майских цен на нефть еще на день, пока идут переговоры ОПЕК+
Страны G20 обязались принять меры для стабильности энергорынка, создают мониторинговый комитет
Один человек с коронавирусом скончался в Азербайджане за сутки, 67 заразились
Белоруссия входит в новую фазу вспышки коронавируса, нужны новые меры - ВОЗ
РФС поставил в известность УЕФА о готовности Петербурга принять матчи ЧЕ-2020, перенесенного на 2021 год
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог