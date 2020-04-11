Глава Минздрава Белоруссии не считает необходимым введение карантина в стране

В Белоруссии не нужно вводить полномасштабный карантин для сдерживания распространяющегося коронавируса, считает глава Минздрава республики Владимир Караник.

"Крайние ограничительные мероприятия не приведут к ликвидации заболевания. Это позволит перезагрузить систему здравоохранения, дать ей возможность перейти в рабочее состояние", - сказал Караник на брифинге в субботу.

По его словам, система здравоохранения сможет пройти пик заболеваемости без введения карантина при условии минимизации социальных контактов в обществе. "Ограничение контактов на 25% сделает необходимость крайних мер достаточно призрачной. Если же нам половину необязательных контактов ограничить (добровольно со стороны населения - ИФ), то пройдет страна без перегрузки системы здравоохранения", - считает министр.

"Карантин - это не самоцель", - резюмировал он.