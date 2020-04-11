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СНГ 11.04.2020 19:00

Белоруссии следует готовиться к худшим сценариям развития ситуации с коронавирусом - ВОЗ

Экспертная миссия ВОЗ советует Белоруссии готовиться к худшим сценариям развития ситуации с распространением коронавируса.

"Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям. Активировать экстренные планы для того, чтобы учреждения здравоохранения были готовы", - сказал руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О Коннор на брифинге в субботу в Минске.

Он подчеркнул, что сейчас настало время укреплять взаимодействие правительства с обществом, поскольку ситуация с COVID-19 требует консолидации всех усилий.

"Это забег на долгую дистанцию, а не спринт. Нам нужно быть готовыми к тому, чтобы продолжать поддерживать меры на протяжении 12-18 месяцев", -добавил представитель ВОЗ.

"Все мероприятия, которые предпринимаются в Беларуси влияют на Европу и на весь мир. Вирус нас всех объединяет. ВОЗ подчеркивает свою поддержку Республике Беларусь и готов далее наращивать усилия по реагированию в стране по мере вхождения в следующую фазу пандемии", - резюмировал О Коннор.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]