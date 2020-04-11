Рогозин заявил о недобросовестной конкуренции SpaceX

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о ведении недобросовестной конкуренции со стороны американских компаний в ответ на заявление Илона Маска о преимуществах многоразовых ракет компании SpaceX.

"В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень", - заявил Рогозин в Твиттере.

"В указаниях из Вашингтона "Роскосмос" не нуждается", - подчеркнул Рогозин.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил в Твиттере, что проблемы "Роскосмоса" на рынке пусковых услуг заключаются в том, что "ракеты SpaceX многоразового использования на 80 процентов, а "Роскосмоса" - на 0".

10 апреля Рогозин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли с президентом РФ заявил, что "Роскосмос" ведет работу по снижению цен на пусковые услуги более чем на 30% для увеличения своего присутствия на международном рынке.

Он отметил, что предложенный Роскосмосом порядок ценообразования является ответом на снижение цен американскими компаниями, финансируемыми за счет бюджета США.