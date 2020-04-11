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Бизнес и законодательство 11.04.2020 20:00

Рогозин заявил о недобросовестной конкуренции SpaceX

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о ведении недобросовестной конкуренции со стороны американских компаний в ответ на заявление Илона Маска о преимуществах многоразовых ракет компании SpaceX.

"В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень", - заявил Рогозин в Твиттере.

"В указаниях из Вашингтона "Роскосмос" не нуждается", - подчеркнул Рогозин.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил в Твиттере, что проблемы "Роскосмоса" на рынке пусковых услуг заключаются в том, что "ракеты SpaceX многоразового использования на 80 процентов, а "Роскосмоса" - на 0".

10 апреля Рогозин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли с президентом РФ заявил, что "Роскосмос" ведет работу по снижению цен на пусковые услуги более чем на 30% для увеличения своего присутствия на международном рынке.

Он отметил, что предложенный Роскосмосом порядок ценообразования является ответом на снижение цен американскими компаниями, финансируемыми за счет бюджета США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, РОСКОСМОС, РАКЕТЫ, SPACEX


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]