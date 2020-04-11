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Дальнее зарубежье 11.04.2020 18:40

Число зараженных COVID-19 в США превысило 500 тыс. человек, умерли 18,8 тыс

Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 503,2 тыс. человек, 18,8 тыс. умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

При этом наблюдается ежедневный рост числа летальных исходов. Только за последние сутки в США умерли более 2,2 тыс. человек.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 172 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - 7,8 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 54,6 тыс. инфицированных. В штате Калифорния - более 21 тыс. Там за сутки прирост составил 301 случай заболевания.

Из заболевших коронавирусом в США вылечились 27,3 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]