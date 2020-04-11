Снижение добычи ЛУКОЙЛом не отразится на дивидендах за 2019г, но менеджмент может направить свою часть в спецфонд

Планируемое снижение добычи нефти "ЛУКОЙЛом" в рамках сделки ОПЕК++ не повлияет на планы выплаты дивидендов по итогам 2019 года.
"В этом году не отразится, потому что мы считаем, что дивиденды по итогам 2019 года мы выплатим. Я как член совета директоров "ЛУКОЙЛа" могу сказать, что нет никаких планов по сокращению или невыплате дивидендов за 2019 год", - сообщил вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун в интервью РБК.
"Другое дело, менеджмент, скорей всего, примет решение о том, что часть своих дивидендов или может даже все свои дивиденды (за прошлый год) направит в специальный фонд, чтобы бросить их на инвестиционную программу "ЛУКОЙЛа". Таким образом, будет поддержана родная компания. Но это касается только менеджмента компании", - добавил он.
Федун не стал делать прогнозы по дивидендам за 2020 год. "Давайте переживем 2020 год. Очень хотелось бы, чтобы мы его пережили и в конце этой пандемии не было, как в той фразе: "И живые позавидуют мертвым". Хотелось бы, чтобы мы прошли пандемию, но сохранили экономику. Чтобы те меры, которые принимаются против пандемии, не привели к более страшным последствиям, чем сама пандемия", - пояснил совладелец компании.
"Тем не менее, я настроен позитивно. Мы умеем жить и работать в условиях кризиса. Переживем и этот. Кризис это не только разрушение, но и новые возможности. А их через пару лет откроется много", - уверен он.
Главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову принадлежит около 25% акций компании, Федуну - около 10%.
В начале марта Алекперов сообщал, что расчетный размер дивидендов "ЛУКОЙЛа" за 2019 год составляет 542 рубля на акцию (с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов в размере 192 рублей на акцию.
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