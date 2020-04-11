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Дальнее зарубежье 11.04.2020 20:41

Более 900 заразившихся коронавирусом человек скончались за сутки в Великобритании

Минздрав Великобритании за сутки зафиксировал смерть 917 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает Sky News.

Это - меньше, чем в пятницу, когда сообщалось о 980 скончавшихся пациентах.

В общей сложности, в Великобритании выявили 9 875 случаев заражения этим коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]