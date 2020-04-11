Более 900 заразившихся коронавирусом человек скончались за сутки в Великобритании

Минздрав Великобритании за сутки зафиксировал смерть 917 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает Sky News.

Это - меньше, чем в пятницу, когда сообщалось о 980 скончавшихся пациентах.

В общей сложности, в Великобритании выявили 9 875 случаев заражения этим коронавирусом.