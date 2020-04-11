ЛУКОЙЛ снизил базовую цену нефти на 2020г с $50 до $30 за баррель

"ЛУКОЙЛ" снизил базовую цену нефти в планах на 2020 год.
"Мы пересмотрели базовую цену на год в сторону уменьшения, сейчас это $30 баррель, раньше было $50", - сообщил вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун.
По его словам, для нефтяников сокращение добычи - просто шок. "Понимаю всех инженеров и технологов, которые самоотверженно трудятся на скважинах. Для них закрывать скважину - это страшно. А тут это будет происходить практически массово", - пояснил он.
"Конечно, придется резко сократить бурение, ремонты и, скорей всего, низкоэффективный фонд нефтяных скважин придется закрывать. Но тут есть технологические особенности. Мы не Саудовская Аравия, где условно на месторождении Гавар перекрыл задвижку, и оно дает не 10 тыс. баррелей, а 8 тыс. баррелей. У нас остановка месторождения зачастую может быть очень болезненна, поскольку начнется заводнение, и можно даже фактически потерять месторождение или придется его перебуривать по новой. Это очень сложный технологический вопрос", - продолжил вице-президент в интервью РБК.
"Я очень надеюсь, что наши инженеры, которые, как мы считаем, являются лучшими в мире, справятся с этой задачей. С одной стороны, они позволят выдержать те параметры сокращений, которые до нас будут доведены министерством энергетики, а с другой стороны, они смогут сохранить фонд скважин, чтобы, когда рынку, понадобится больше нефти, мы могли бы восстановить добычу", - добавил Федун.
Он отметил, что сокращение добычи не коснется новых проектов на Каспии. "Какой смысл трогать новые проекты? Они запущены и, как правило, являются эффективными и при очень низкой цене на нефть", - уточнил топ-менеджер.
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