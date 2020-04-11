Федун верит в цену $40 за баррель ко второй половине года

Вице-президент "ЛУКОЙЛа", совладелец компании Леонид Федун верит, что в результате новой сделки по сокращению добычи нефти ко второй половине года цены на нефть вернутся к $40 за баррель.

"Ко второй половине года она должна быть ближе к $40 за баррель. Это объективно, если коронавирус начинает сворачиваться, а спрос - восстанавливаться. Отложенный спрос достаточно большой, и, я думаю, к июню запасы перестанут расти и начнут сокращаться. Но окончательное выравнивание спроса и предложения мы не ожидаем раньше конца 2022 года", - сказал вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун в интервью РБК.

"Собрать сделку из 23 участников - это очень сложно. Это первый раз на моей памяти, никогда такого кризиса и не было", - отметил он, комментируя договоренности ОПЕК++.

"Любой компромисс, конечно, всегда имеет две стороны - и позитив, и негатив. Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой. У меня примерно такая аналогия", - продолжил Федун. "Но давайте посмотрим, какие могли быть альтернативы, представьте, что новой сделки о сокращении добычи не было бы. По разным подсчетам, осталось 40-45 дней, после этого все нефтяные хранилища (в мире) будут залиты", - пояснил топ-менеджер.

Он напомнил, что уже в конце марта некоторые партии нефти Urals продавались по отрицательной цене, что приносило компании убыток. "Если бы сделки не было, через 30-40 дней мы все равно начали останавливать скважины при цене, условно говоря, $15-20 за баррель, фактически не получая нормального денежного потока ни для нефтяников, ни для бюджета - экспортная пошлина практически бы обнулилась", - подчеркнул Федун.

"Сейчас можно ожидать, что диапазон цены на нефть $30-40 останется. В этом случае Российская Федерация будет получать в виде денежного потока $70-80 млн дополнительного дохода в день. Это ответ на вопрос, правильная эта сделка или нет", - сказал вице-президент.

Он также подчеркнул, что удалось остановить войну, поскольку Саудовская Аравия очень агрессивно начала демпинговать, предлагая свою нефть с дисконтом в Европе в $10 на баррель. "Одно дело фьючерсные контракты, которые мы видим на мониторах, а другое - реальные поставки. То есть фактически они начали бы вытеснять российскую нефть у европейских производителей (нефтепродуктов), забивая хранилища. То, что саудовцы теперь не будут демпинговать, так же как ОАЭ, Кувейт и Ирак, это, несомненно, преимущество для Российской Федерации", - считает совладелец НК.

"Если бы не было достигнуто соглашение о сокращении добычи, крайне агрессивную политику приняли бы США, поскольку они были готовы вместе с Канадой ввести пошлины (на импорт нефти) - примерно 30% от стоимости. Они бы поставили стоимость WTI примерно на $10 дороже Brent и попытались бы фактически закрыть свой рынок. При этом в США добыча за прошлую неделю упала на 700 тыс. баррелей. США формально не участвуют в сделке, но Трамп много суетился", - заметил он.

"Я считаю, что до конца этого года США потеряют примерно 2,5-3 млн баррелей (добычи), то есть у них будет самое сильное сокращение добычи, как бы они ни пыжились. Нефтехранилища у них практически переполнены, мелкие сланцевые компании вопят и они готовы были войти в сделку. Но мейджоры - Exxon и Chevron - выступили категорически против, рассчитывая, что смогут скупить всю эту мелочь. Но, тем не менее, можно ожидать, если дай бог, эта сделка завершиться успешно, то примерно 15-16 млн баррелей будет снято с рынка, то есть весь тот навес, который сейчас на рынке", - полагает Федун.

За последний месяц, когда наблюдался пик эпидемии коронавируса, в мире накопилось гигантское количество, около 1 млрд дополнительных баррелей нефти, которые очень трудно будет выводить с рынка, поэтому срок сделки по сокращению добычи нефти составляет два года, пояснил собеседник, не исключив, что в дальнейшем она может быть продлена.

В то же время он отметил, что "Китай сейчас начнет массово наращивать потребление, они объявили о закупке больших объемов нефти в госрезерв - по принципу "налетай, подешевело". "Очень тяжелая ситуация в США, там непонятно, как это все будет развиваться. Но по той статистике, которую мы видим, пик коронавируса в Европе, особенно в Италии, Испании, уже пройден и сейчас распространение инфекции находится на плато. Можно ожидать, что те люди, которые могли заболеть вирусом, уже заболели и дальше рынок начнет потихоньку выходить (из кризиса)", - рассчитывает Федун.

По его мнению, апрель будет самый тяжелый, поскольку новое соглашение действует только с мая 2020 года, "большие партии нефти с дисконтом уже предложены покупателям арабскими монархами, а зачастую даже законтрактованы и проданы". "Весь апрель будет идти наращивание запасов. Я не исключаю, что по многим мировым смесям нефти цена снова может быть в какие-то периоды отрицательной, особенно это будет касаться американкой нефти, может быть какой-то части нашей тяжелой нефти, тяжелой нефти Канады и так далее. Поэтому апрель еще надо пережить, а облегчение мы увидим только в конце мая, если вес страны будут на 100% соблюдать соглашение. Я надеюсь, что все это будут делать дисциплинированно", - сказал он.

Комментируя то, что цена на нефть резко не взлетела на новостях о договоренностях по сделке ОПЕК++, Федун сказал: "Она и не могла взлететь. Рынок уже отыграл те $10 за баррель, которые, условно говоря, были потеряны в марте, что само по себе является достижением".