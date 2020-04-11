Один человек с коронавирусом скончался в Азербайджане за сутки, 67 заразились

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 67 человек, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при правительстве.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 67 зараженных COVID-19. Все они размещены в больницы специального режима. Из них один человек скончался. Им оказался гражданин 1935 года рождения с нарушением ритма сердца и ишемической болезнью сердца", - отмечается в сообщении оперативного штаба.

Кроме того, согласно сообщению, за минувшие сутки выздоровел еще 41 человек.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1058, выздоровевших - 200, скончавшихся - 11. На карантине находятся 2,84 тыс. человек.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 847 человека. Состояние 27 из них тяжелое, 35 - средне тяжелое, у остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

Б.Рустамбеков