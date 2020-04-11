В Киргизии пока нет причин снимать режим карантина - премьер

Власти Киргизии не рассматривают вопрос отмены карантинного режима, введенного в стране из-за распространения коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Пока мы не получим результаты анализов и не выявим последнего контактировавшего, речи о прекращении карантина быть не может. Для нас ценны жизнь и здоровье каждого человека. Оценивая текущую ситуацию с пандемией, говорить о каких-либо послаблениях преждевременно", - заявил Абылгазиев, чьи слова приводит пресс-служба правительства в субботу.

По словам Абылгазиева, на сегодняшний день 290 граждан Киргизии продолжают получать лечение больницах, среди заразившихся 51 работник здравоохранения.

"Из всех заразившихся коронавирусом граждан республики 43% являются носителями инфекции, остальные 57% - это контактировавшие", - сказал премьер.

Абылгазиев отметил, что распространение коронавируса стало причиной снижения экономических показателей республики. "Ущерб для нашего бюджета уже перевалил за 5 млрд сомов ($67 млн) - 1,5 млрд сомов ($19 млн) по налогам и 3,8 млрд сомов ($48 млн) по таможенным сборам", - сообщил премьер-министр.

"Мы идем на серьезное сокращение всех неприоритетных расходных статей и оптимизацию расходной части бюджета. Объем же внешней помощи, предварительно, оценивается в $450 млн. Эти средства будут направляться на поддержку бюджета и бизнеса", - отметил глава киргизского правительства.

На 11 апреля в Киргизии зарегистрировано 339 случаев заражения коронавирусом COVID-19, от инфекции скончались пять человек, выздоровели 44.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.