Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0229 GBR   2.1189 TRY   0.2543

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.04.2020 22:27

В Киргизии пока нет причин снимать режим карантина - премьер

Власти Киргизии не рассматривают вопрос отмены карантинного режима, введенного в стране из-за распространения коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Пока мы не получим результаты анализов и не выявим последнего контактировавшего, речи о прекращении карантина быть не может. Для нас ценны жизнь и здоровье каждого человека. Оценивая текущую ситуацию с пандемией, говорить о каких-либо послаблениях преждевременно", - заявил Абылгазиев, чьи слова приводит пресс-служба правительства в субботу.

По словам Абылгазиева, на сегодняшний день 290 граждан Киргизии продолжают получать лечение больницах, среди заразившихся 51 работник здравоохранения.

"Из всех заразившихся коронавирусом граждан республики 43% являются носителями инфекции, остальные 57% - это контактировавшие", - сказал премьер.

Абылгазиев отметил, что распространение коронавируса стало причиной снижения экономических показателей республики. "Ущерб для нашего бюджета уже перевалил за 5 млрд сомов ($67 млн) - 1,5 млрд сомов ($19 млн) по налогам и 3,8 млрд сомов ($48 млн) по таможенным сборам", - сообщил премьер-министр.

"Мы идем на серьезное сокращение всех неприоритетных расходных статей и оптимизацию расходной части бюджета. Объем же внешней помощи, предварительно, оценивается в $450 млн. Эти средства будут направляться на поддержку бюджета и бизнеса", - отметил глава киргизского правительства.

На 11 апреля в Киргизии зарегистрировано 339 случаев заражения коронавирусом COVID-19, от инфекции скончались пять человек, выздоровели 44.

С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, КАРАНТИН, ОТМЕНА, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Премьер Киргизии проведет три дня в карантине после поездки в районы со сложной эпидситуацией по Covid-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]