В Киргизии пока нет причин снимать режим карантина - премьер

Власти Киргизии не рассматривают вопрос отмены карантинного режима, введенного в стране из-за распространения коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев.
"Пока мы не получим результаты анализов и не выявим последнего контактировавшего, речи о прекращении карантина быть не может. Для нас ценны жизнь и здоровье каждого человека. Оценивая текущую ситуацию с пандемией, говорить о каких-либо послаблениях преждевременно", - заявил Абылгазиев, чьи слова приводит пресс-служба правительства в субботу.
По словам Абылгазиева, на сегодняшний день 290 граждан Киргизии продолжают получать лечение больницах, среди заразившихся 51 работник здравоохранения.
"Из всех заразившихся коронавирусом граждан республики 43% являются носителями инфекции, остальные 57% - это контактировавшие", - сказал премьер.
Абылгазиев отметил, что распространение коронавируса стало причиной снижения экономических показателей республики. "Ущерб для нашего бюджета уже перевалил за 5 млрд сомов ($67 млн) - 1,5 млрд сомов ($19 млн) по налогам и 3,8 млрд сомов ($48 млн) по таможенным сборам", - сообщил премьер-министр.
"Мы идем на серьезное сокращение всех неприоритетных расходных статей и оптимизацию расходной части бюджета. Объем же внешней помощи, предварительно, оценивается в $450 млн. Эти средства будут направляться на поддержку бюджета и бизнеса", - отметил глава киргизского правительства.
На 11 апреля в Киргизии зарегистрировано 339 случаев заражения коронавирусом COVID-19, от инфекции скончались пять человек, выздоровели 44.
С 25 марта режим чрезвычайного положения по коронавирусу действует в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения. В этих регионах введен комендантский час.
В Азербайджане создан Совет общественного контроля по использованию средств Фонда поддержки по борьбе с коронавирусом
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Главы МИД Азербайджана и России обсудили борьбу с коронавирусом
Пакет мер в $1,5 млрд снизит негативный эффект на экономику Азербайджана из-за снижения цен на нефть и коронавируса - Fitch
Fitch подтвердило рейтинги Азербайджана на уровне «BB+», прогноз изменен на «негативный»
Один человек с коронавирусом скончался в Азербайджане за сутки, 67 заразились
Белоруссия входит в новую фазу вспышки коронавируса, нужны новые меры - ВОЗ
РФС поставил в известность УЕФА о готовности Петербурга принять матчи ЧЕ-2020, перенесенного на 2021 год
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог