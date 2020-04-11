Fitch подтвердило рейтинги Азербайджана на уровне «BB+», прогноз изменен на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", говорится в пресс-релизе агентства.
Прогноз по рейтингам изменен на «негативный» со «стабильного».
«Негативный прогноз отражает влияние на экономику комбинированного шока от падения цен на нефть и пандемии COVID-19 на внешние буферы Азербайджана и на макроэкономическую стабильность», - отмечается в сообщении.
По оценкам агентства, тот факт, что власти Азербайджана продолжают удерживать обменный курс на уровне 1,7 манат/$1, несмотря на 32-процентное падение цен на нефть сорта Brent с конца февраля, является «дорогостоящим и неустойчивым, если внешнее давление не ослабнет, учитывая высокую зависимость Азербайджана от нефтяного сектора (40% ВВП, 90% экспорта и 2/3 налоговых поступлений)».
Fitch отмечает, что с начала 2020 года Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) на валютных аукционах продал $2,9 млрд, в том числе $1,9 млрд – в марте. В целом, ГНФАР уже продал 45% инвалюты, которые рассчитывал продать в течение 2020 года.
Агентство подчеркивает, что объемы продажи инвалюты на аукционах достигли своего пика 10 марта 2020 года ($323 млн), но с тех пор постоянно снижались и составили $55 млн на аукционе 9 апреля. «Суверенные иностранные активы, включающие валютные резервы активов Центробанка и ГНФАР, велики и составляют $49,5 млрд на конец 2019 года», - отмечается в сообщении.
При этом агентство отмечает высокий уровень долларизации депозитов (61% на конец 2019 года) и долларизации кредитов (35%). «Уровень долларизации снизился после кризиса 2015 года, но остаются выше своих показателей до 2014 года и усиливают потенциальное влияние в случае девальвации нацвалюты», - подчеркивается в сообщении.
Аналитики Fitch считают, что падение цен на нефть приведет к значительному ухудшению сальдо счета текущих операций в Азербайджане.
Fitch считает, что на качество активов банков будет влиять вспышка коронавируса и снижение цен на нефть. «Банки в Азербайджане все еще восстанавливаются после проблем с качеством активов, унаследованных после девальвации 2015 года, но остаются слабыми. После реструктуризации долга в 2017 году Международный банк Азербайджана (МБА, крупнейший банк страны) вернулся к прибыльности с большими буферами капитала и улучшенным качеством активов. Однако, несмотря на сокращение своей открытой валютной позиции с $1,9 млрд в 2017 году, нехеджированная позиция остается большой и составляет $0,8 млрд в феврале 2020 года», - подчеркивается в сообщении.
По оценкам агентства, Азербайджан добился значительного прогресса в показателях Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса», но способность привлекать значительные ненефтяные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) для диверсификации экономики остается неопределенный.
Fitch прогнозирует, что цена на нефть марки в 2020 году составит в среднем $35 за баррель и $45 за баррель в 2021 году.
А.Азизов
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