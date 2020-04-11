Пакет мер в $1,5 млрд снизит негативный эффект на экономику Азербайджана из-за снижения цен на нефть и коронавируса - Fitch

Резкое падение цен на нефть и меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19 приведут к снижению экономической активности в Азербайджане в 2020 году, ситуация улучшится в 2021 году, считают в Международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings.

«Меры по сдерживанию распространения инфекции COVID-19 и резкого падения цен на нефть приведут к снижению экономической активности. Fitch прогнозирует, что спад ВВП составит 4,8% в 2020 году, поскольку доходы, потребление и ненефтяная сфера активность пострадают от ограничения движения и продолжительных отпусков. Мы прогнозируем, что рост ВВП в 2021 году составит 2,5% по мере восстановления цен на нефть и совокупного спроса», - отмечается в сообщении агентства.

В январе текущего года Fitch рост ВВП Азербайджана в 2020-2021гг прогнозировало на уровне 2,2% в год.

По оценкам агентства, негативный эффект от пандемии коронавируса и низких цен на нефть будет смягчен мерами правительства по поддержке бизнеса и населения, которые оцениваются в 2,5 млрд манатов ($1,5 млрд).

При этом агентство считает, что добыча и инвестиции в нефтегазовый сектор, вероятно, снизятся при продолжительных низких ценах на нефть.

Fitch инфляцию в Азербайджане в текущем году прогнозирует на уровне 1,5% (январский прогноз – 3,3%), в 2021 году – 3,5% (январский прогноз – 3,4%).

Fitch прогнозирует, что консолидированный фискальный дефицит на уровне 6,8% ВВП в 2020 году (январский прогноз – профицит 4,4% ВВП).

«Резкое падение цен на нефть значительно сократит фискальные доходы от нефти, поступающие в Государственный нефтяной фонд (ГНФАР), в то время как увеличатся текущие расходы на социальные выплаты и пособия, поскольку уровень безработицы повысится до 8% с 5% в 2019 году. Fitch ожидает, что фискальные правила временно приостановлено, чтобы позволить правительству отреагировать на кризис», - подчеркивает агентство.

Fitch подчеркивает сильные фискальные и внешние буферы Азербайджана, низкий уровень госдолга (19,1% ВВП на конец 2019 года). «Мы прогнозируем, что госдолг в 2020 году вырастет до 23,8% ВВП, чтобы финансировать часть мер государственной поддержки во время пандемии COVID-19 и снизится до 22,2% ВВП в 2021 году», - отмечается в сообщении.

По оценкам агентства, из-за снижения цен на нефть дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составит 2,8% ВВП, но сменится профицитом в 5,2% в 2021 году на фоне восстановления цен на нефть.

Правительство Азербайджана на 2020 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3%. При этом правительство пока не публиковало нового прогноза по темпам ВВП с учетом пандемии коронавируса и удешевления нефти.

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2%.

А.Азизов