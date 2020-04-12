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Здравоохранение 12.04.2020 09:26

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,77 млн, число жертв - 108 тыс. человек - эксперты

В мире по состоянию на 09:00 по бакинскому времени воскресенья зафиксировано 1 млн 177 тыс. 666 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 108 тыс. 867, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 20 тыс. 608 человек, зафиксированы 529 тыс. 951 инфицированный.

В Испании число больных достигло 163 тыс. 27 при 16 тыс. 606 умерших, Италии - 152 тыс. 271 (19 тыс. 467), Франции - 130 тыс. 730 (13 тыс. 381), Германии - 125 тыс. 462 (2 тыс. 871), Великобритании - 79 тыс. 885 (9 тыс. 892), Иране - 70 тыс. 29 (4 тыс. 357), Турции - 52 тыс. 167 (1 тыс. 101), Бельгии - 28 тыс. 018 (3 тыс. 346), Швейцарии - 25 тыс. 107 (1 тыс. 36), Нидерландах - 24 тыс. 571 (2 тыс. 653), Канаде - 23 тыс. 316 (654), Бразилии - 20 тыс. 962 (1 тыс. 140).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 99 новых случаев заражения коронавирусом, 97 - у людей, прибывших из-за рубежа, два - внутри страны (провинция Хэйлунцзян), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного смертельного исхода от коронавируса.

С декабря от коронавируса в стране умерло 3 тыс. 339 человек, зарегистрировано 82 тыс. 52 случая заболевания, из них 1 тыс. 280 ввезенных из-за границы.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]