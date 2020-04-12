Падение цен на нефть обозначило риски в нефтяной отрасли Ирака, ОПЕК++ стабилизирует бюджет - посол РФ в Ираке

Соглашение о снижении добычи нефти ОПЕК++ позволит стабилизировать бюджет в Ираке, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Ираке Максим Максимов.

"Достигнутое соглашение по сокращению добычи нефти, несомненно, будет позитивно воспринято в Ираке, что позволит властям стабилизировать государственную бюджетную политику, а также продолжить реализовывать шаги по дальнейшему восстановлению экономики", - заявил российский дипломат.

"Безусловно, ситуация, складывающаяся в последнее время на мировом рынке углеводородов, оказывает колоссальное влияние на нефтегазовый сектор и экономику Ирака в целом. Местное правительство весьма озабочено стремительным падением цен на нефть ставшим итогом мартовских переговоров участников ОПЕК+ в Вене", - сказал он.

"Официальные цифры, публикуемые ежемесячно государственной компанией по сбыту нефти в структуре Миннефти страны, говорят сами за себя: при практически равных объемах добычи нефти в феврале и марте этого года на уровне 133-134 млн баррелей, а экспортных отгрузках - на уровне 102-105 млн баррелей, доходы от продажи нефти в марте сократились на 40,8%, составив $2,989 млрд по сравнению с $5,053 млрд в феврале. Как и для большинства нефтедобывающих стран, наполняемость бюджетов которых напрямую зависят от продаж нефти, это чревато серьезными последствиями в обозримом будущем", - пояснил посол.

"Помимо насущных вопросов, связанных с недополучением доходов от торговли "черным золотом", нынешняя ситуация обозначила серьезные риски для нефтегазовой отрасли Ирака, которая в настоящее время переживает процесс восстановления после долгих лет нестабильности в регионе. По мнению многих зарубежных и местных экспертов, властям страны предстоит предпринять экстренные меры для обеспечения финансовой прочности нефтяного сектора с тем, чтобы он оставался конкурентоспособным при любом уровне цен, а также возможности сохранять свою долю на нефтяном мировом рынке в условиях жесткой ценовой войны между крупнейшими поставщиками", - продолжил собеседник.

Максимов добавил, что официальный Багдад всегда последовательно выступал за необходимость продолжения координации в рамках механизма ОПЕК+ и подчеркивал важность достижения новых договоренностей между странами-участниками по данному вопросу.

"Достигнутое соглашение по сокращению добычи нефти, несомненно, будет позитивно воспринято в Ираке, что позволит властям стабилизировать государственную бюджетную политику, а также продолжить реализовывать шаги по дальнейшему восстановлению экономики", - сказал посол.

9 апреля 23 стран ОПЕК+ согласовали план сокращения производства сроком на два года с постепенным снижением планки. С 1 мая планируется снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, далее, до конца года корректировка объемов составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с. База отсчета - добыча в октябре 2018 года. Для России и Саудовской Аравии, лидеров ОПЕК+, установлена отдельная цифра - 11 млн б/с. Соглашение состоится в случае участия Мексики. Ожидается, что в мае-июне суммарное сокращение добычи нефти ОПЕК+ и других стран составит 15 млн б/с. В частности, предполагается, что добыча упадет в США, Канаде, Норвегии.