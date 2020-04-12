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Регион 12.04.2020 14:55

Иран лучше справляется с эпидемией коронавируса, чем Европа - Рухани

Ирану приходится иметь дело не только с пандемией коронавируса COVID-19, но и с санкциями, однако ему удается лучше сдерживать вирус, чем странам Европы, заявил в воскресенье президента Ирана Хасан Рухани на заседании штаба по борьбе с заболеванием.

"Вы, европейцы, сталкиваетесь с одним вирусом, а мы - с двумя (COVID-19 и санкции - ИФ), однако наш народ так хорошо им сопротивляется. Мы взялись за руки и сотрудничали. Это слава для всех нас", - цитирует слова Рухани агентство "Тасним".

В то же время президент подчеркнул, что действие ограничительных мер в стране продолжится вплоть до искоренения коронавируса, поэтому, возможно, массовые религиозные собрания и обряды в священный для мусульман месяц Рамадан, начинающийся с 25 апреля, могут отменить.

Также Рухани заявил, что власти планируют возобновить работу коммерческих предприятий в Тегеране, представляющих небольшой эпидемиологический риск для публики, с 18 апреля. В отношении возобновления работы более небезопасных с этой точки зрения предприятий ведутся консультации экспертов, отметил он.

По словам Рухани, власти более не будут ограничивать перемещения внутри провинций, но не между ними. При этом он призвал сограждан пользоваться личным автотранспортом и такси.

Ранее агентство Associated press сообщило, что иранские власти в субботу начали возобновлять работу офисов правительственных организаций и коммерческих предприятий за пределами Тегерана - после недельного режима строгой изоляции, введенного после 4 апреля в связи с угрозой коронавируса.

Согласно информации, поступившей за минувшую субботу, общее число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 в Иране, превысило 70 тыс. при суточном росте на 1837 случаев. В общей сложности, 4357 человек скончались, из них 125 из них - за минувшие сутки.

В то же время от коронавируса, по официальным данным, вылечились свыше 40 тыс. человек.

Ранее на этой неделе власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусом в стране постепенно снижается.

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Тэги: ИРАН, ЕВРОПА, КОРОНАВИРУС, СРАВНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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