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Дальнее зарубежье 12.04.2020 16:30

В Бельгии от коронавируса умерли 3,6 тыс. заразившихся, число инфицированных близко к 30 тыс

В Бельгии за последние сутки умерли 268 человек, заразившихся коронавирусом, в целом с начала эпидемии потеряли жизнь 3600 инфицированных COVID-19, сообщил в воскресенье Минздрав страны в коммюнике.

В том числе в домах престарелых скончались 41% жертв пандемии.

За сутки зарегистрировано 392 новых госпитализации, по данным на воскресенье, общее число занятых больничных коек составляет 5353. За тот же период выписались из больниц 477 выздоровевших. С начала эпидемии насчитывается 6463 человека, вылечившихся от коронавируса.

В палатах интенсивной терапии находятся 1223 пациента. Это показывает очередное небольшое снижение числа тяжелых случаев заболевания, отмечается в коммюнике.

За минувшие сутки отмечены 1629 новых случаев заражения, что довело общее число выявленных инфицированных в стране до 29647.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]