В Бельгии от коронавируса умерли 3,6 тыс. заразившихся, число инфицированных близко к 30 тыс

В Бельгии за последние сутки умерли 268 человек, заразившихся коронавирусом, в целом с начала эпидемии потеряли жизнь 3600 инфицированных COVID-19, сообщил в воскресенье Минздрав страны в коммюнике.
В том числе в домах престарелых скончались 41% жертв пандемии.
За сутки зарегистрировано 392 новых госпитализации, по данным на воскресенье, общее число занятых больничных коек составляет 5353. За тот же период выписались из больниц 477 выздоровевших. С начала эпидемии насчитывается 6463 человека, вылечившихся от коронавируса.
В палатах интенсивной терапии находятся 1223 пациента. Это показывает очередное небольшое снижение числа тяжелых случаев заболевания, отмечается в коммюнике.
За минувшие сутки отмечены 1629 новых случаев заражения, что довело общее число выявленных инфицированных в стране до 29647.
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