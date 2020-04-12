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Дальнее зарубежье 12.04.2020 16:01

В Испании вновь отмечен рост суточной смертности от коронавируса - 619 человек

Медицинские службы в Испании за сутки зафиксировали 619 смертей пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщили в воскресенье западные СМИ.

Таким образом, испанские медики вновь зафиксировали рост смертности пациентов с COVID-19 - за предыдущие сутки умерли 510 человек с коронавирусом.

Между тем, общее число смертей достигло 16 972.

Количество случаев COVID-19 в Испании возросло с 161 852 до 166 019. Выздоровели более 60 тыс. человек.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]