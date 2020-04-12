Saudi Aramco вновь отложила публикацию майских цен на нефть из-за переговоров ОПЕК+

Saudi Aramco в очередной раз отложила публикацию майских экспортных цен на свою нефть, поскольку переговоры между крупнейшими мировыми нефтепроизводителями о беспрецедентном общем сокращении добычи пока не завершились.

Госкомпания Saudi Aramco примет решение о ценах в понедельник, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Изначально цены должны были быть опубликованы 5 апреля, затем объявление было перенесено в ожидании встречи ОПЕК+, которая началась в четверг. Позднее Саудовская Аравия, председательствующая в G20, созвала внеочередную встречу министров энергетики на заседание 10 апреля.

Однако стороны пока не смогли прийти к устраивающему всех соглашению, и переговоры продолжаются в воскресенье уже четвертый день.

Решение Saudi Aramco о цене может повлиять на объемы примерно 14 млн баррелей в сутки, экспортируемых из Персидского залива, поскольку региональные производители часто устанавливают свои цены с оглядкой на Саудовскую Аравию - крупнейшего производителя в регионе.