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ТЭК 12.04.2020 15:30

Saudi Aramco вновь отложила публикацию майских цен на нефть из-за переговоров ОПЕК+

Saudi Aramco в очередной раз отложила публикацию майских экспортных цен на свою нефть, поскольку переговоры между крупнейшими мировыми нефтепроизводителями о беспрецедентном общем сокращении добычи пока не завершились.

Госкомпания Saudi Aramco примет решение о ценах в понедельник, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Изначально цены должны были быть опубликованы 5 апреля, затем объявление было перенесено в ожидании встречи ОПЕК+, которая началась в четверг. Позднее Саудовская Аравия, председательствующая в G20, созвала внеочередную встречу министров энергетики на заседание 10 апреля.

Однако стороны пока не смогли прийти к устраивающему всех соглашению, и переговоры продолжаются в воскресенье уже четвертый день.

Решение Saudi Aramco о цене может повлиять на объемы примерно 14 млн баррелей в сутки, экспортируемых из Персидского залива, поскольку региональные производители часто устанавливают свои цены с оглядкой на Саудовскую Аравию - крупнейшего производителя в регионе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]