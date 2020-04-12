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ТЭК 12.04.2020 17:30

Песков: без договоренности по нефти мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители

Договоренности по нефти необходимы всему миру, иначе в мировой экономике будет неуправляемый хаос с ценами на энергоносители, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Договоренности нужны, по сути, всему миру. Потому что если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого приводится на сайте www.vesti.ru

Цены на нефть, отметил он, волнуют не только Россию, но и США, где сейчас идет предвыборная кампания. "10 миллионов человек могут лишиться работы, если компании по добыче сланцевой нефти будут стоять перед угрозой банкротства. Поэтому, конечно, забота об этом секторе экономики для президента США тоже приобретает приоритетное значение", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, МИР, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]