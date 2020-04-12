Министры стран ОПЕК+ в воскресенье вечером проведут очередное заседание онлайн- Минэнерго Азербайджана

Министры страны ОПЕК и не-ОПЕК в воскресенье в 20.00 по бакинскому времени проведут очередное заседание в онлайн-формате, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Замина Алиева.
«Встреча пройдет в формате консультаций по вопросам, исходящим из 9-го заседания министров стран ОПЕК и не-ОПЕК. В обсуждениях от Азербайджана примет участие министр энергетики Пярвиз Шахбазов», - сказала Алиева.
Советник сообщила, что встреча пройдет под председательством министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдуль Азиз бин Салмана и министра энергетики России Александра Новака.
«На встрече примут участие министры стран ОПЕК и государств вне картеля, являющихся участниками «Декларации о сотрудничестве»», -добавила Алиева.
Как сообщалось, по итогам состоявшегося 9 апреля заседания министров стран ОПЕК и не-ОПЕК было принято решение трехэтапном сокращении добычи нефти на 10-8-6 млн б/с соответственно с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года.
Н.Аббасова
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