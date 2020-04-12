В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен еще у 40 человек, 50 - выздоровели

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 40 человек, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при правительстве.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 40 зараженных COVID-19. Все они размещены в больницы специального режима", - отмечается в сообщении оперативного штаба.

Кроме того, согласно сообщению, за минувшие сутки выздоровел еще 50 человек.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1098, выздоровевших - 250, скончавшихся - 11.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 837 человека. Состояние 24 из них тяжелое, 37 - средне тяжелое, у остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

Б.Рустамбеков