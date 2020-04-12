В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен еще у 40 человек, 50 - выздоровели

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 40 человек, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при правительстве.
"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 40 зараженных COVID-19. Все они размещены в больницы специального режима", - отмечается в сообщении оперативного штаба.
Кроме того, согласно сообщению, за минувшие сутки выздоровел еще 50 человек.
Таким образом, общее число зараженных достигло 1098, выздоровевших - 250, скончавшихся - 11.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 837 человека. Состояние 24 из них тяжелое, 37 - средне тяжелое, у остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
Б.Рустамбеков
Посол Азербайджана в РФ призвал сограждан не пытаться до 20 апреля пересечь границу
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане создан Совет общественного контроля по использованию средств Фонда поддержки по борьбе с коронавирусом
Новак: надеюсь, сделка ОПЕК+ будет подписана в ближайшие дни, кризисная ситуация будет минимум до конца года
ОПЕК рассчитывает в воскресенье утвердить сделку по сокращению нефтедобычи
Песков: без договоренности по нефти мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
В Великобритании скончались еще более 730 человек с коронавирусом, число умерших с этим диагнозом превысило 10 тыс
Ирану удалось вернуть доступ к $1,6 млрд, замороженным в Люксембурге по запросу США - Рухани
Пекин пропагандирует в ФРГ позитивный образ страны в свете пандемии коронавируса
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог