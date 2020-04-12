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Дальнее зарубежье 12.04.2020 18:00

Пекин пропагандирует в ФРГ позитивный образ страны в свете пандемии коронавируса

Китай пытается пропагандировать в Германии позитивный образ страны в свете пандемии коронавируса, по информации издания Welt am Sonntag, китайские дипломаты пишут немецким чиновникам с просьбами позитивно отзываться о том, как Китай справляется с пандемией.

Сообщается, что в марте МИД ФРГ разослал в министерства письма, в котором проинформировал о соответствующих запросах со стороны Китая. МИД рекомендовал не отвечать на подобные запросы. В Федеральном ведомстве по охране конституции ФРГ (внутренняя спецслужба) подтвердили эту информацию.

"Китайские чиновники в свете коронавируса ведут активизированную информационную политику и политику пропаганды", - указали в ведомстве.

В частности, Пекин пытается поставить под сомнение тот факт, что вирус стал распространяться из Китая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, МИД, ПРОПАГАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]