Пекин пропагандирует в ФРГ позитивный образ страны в свете пандемии коронавируса

Китай пытается пропагандировать в Германии позитивный образ страны в свете пандемии коронавируса, по информации издания Welt am Sonntag, китайские дипломаты пишут немецким чиновникам с просьбами позитивно отзываться о том, как Китай справляется с пандемией.
Сообщается, что в марте МИД ФРГ разослал в министерства письма, в котором проинформировал о соответствующих запросах со стороны Китая. МИД рекомендовал не отвечать на подобные запросы. В Федеральном ведомстве по охране конституции ФРГ (внутренняя спецслужба) подтвердили эту информацию.
"Китайские чиновники в свете коронавируса ведут активизированную информационную политику и политику пропаганды", - указали в ведомстве.
В частности, Пекин пытается поставить под сомнение тот факт, что вирус стал распространяться из Китая.
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