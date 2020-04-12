Пекин пропагандирует в ФРГ позитивный образ страны в свете пандемии коронавируса

Китай пытается пропагандировать в Германии позитивный образ страны в свете пандемии коронавируса, по информации издания Welt am Sonntag, китайские дипломаты пишут немецким чиновникам с просьбами позитивно отзываться о том, как Китай справляется с пандемией.

Сообщается, что в марте МИД ФРГ разослал в министерства письма, в котором проинформировал о соответствующих запросах со стороны Китая. МИД рекомендовал не отвечать на подобные запросы. В Федеральном ведомстве по охране конституции ФРГ (внутренняя спецслужба) подтвердили эту информацию.

"Китайские чиновники в свете коронавируса ведут активизированную информационную политику и политику пропаганды", - указали в ведомстве.

В частности, Пекин пытается поставить под сомнение тот факт, что вирус стал распространяться из Китая.