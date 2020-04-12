Ирану удалось вернуть доступ к $1,6 млрд, замороженным в Люксембурге по запросу США - Рухани

Тегерану смог одержать победу в суде по делу о $1,6 млрд иранских средств, которые были ранее заморожены в юрисдикции Люксембурга по запросу США, планировавших конфисковать эти деньги, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Рухани на заседании штаба по борьбе с коронавирусом.
Нью-йоркский суд в 2012 года постановил, что Иран обязан выплатить в связи с терактом 11 сентября 2001 года $7 млрд в качестве возмещения ущерба за то, что по версии американской стороны, Иран помогал боевикам группировки "Аль-Каида" проследовать через свою территорию. Тегеран эти обвинения отрицал, а деньги платить отказался.
"Рухани сказал, что страна смогла одержать вверх в европейском суде над попыткой Вашингтона блокировать и конфисковать активы Тегерана, чтобы якобы передать их жертвам террористической атаки 11 сентября", - сообщает агентство "Фарс".
Ранее глава Центробанка Исламской Республики Абдольнасер Хеммати заявил, что Ирану в ходе двух судебных разбирательств удалось вернуть доступ к этим средствам в Люксембурге и предотвратить перевод этих денег США.
Однако западные СМИ отмечают, что люксембургский суд еще не обнародовал это решение.
Они пишут, что первая попытка Тегерана вернуть контроль над этими средствами в 2017 году окончилась безрезультатно. Кроме этого, миллиарды долларов иранских средств до сих пор остаются заморожены в США и Европе - мера, которая была должна склонить Иран к заключению международного соглашения по ядерной программе 2015 года, из которого США в свой черед вышли в 2018 году.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США планируют заблокировать выделение запрошенного Ираном у Международного валютного фонда экстренного кредита объемом $5 млрд, которые планируется направить на борьбу с пандемией COVID-19.
Высокопоставленные чиновники в администрации президента США Дональда Трампа заявляют, что правительство Ирана имеет в своем распоряжении счета на миллиард долларов. По их словам, если Тегеран получит финансирование от МВФ, он может направить эти или другие средства на поддержку экономики, пострадавшей от американских санкций, или передать их боевикам на Ближнем Востоке, а не на сдерживание распространения коронавируса.
МВФ, который сейчас получает запросы на экстренное финансирование от многих стран, сообщил, что ведет переговоры с Ираном для определения правомочности выделения средств.
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