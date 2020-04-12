Посол Азербайджана в РФ призвал сограждан не пытаться до 20 апреля пересечь границу

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы призвал азербайджанских граждан, находящихся в настоящее время в РФ, не пытаться самостоятельно вернуться в Азербайджан.

«Уважаемые соотечественники, все хорошо знают ситуацию, сложившуюся в мире в связи с коронавирусом. Ситуация пока остается напряженной и большинство стран закрыли свои границы. Азербайджан также был вынужден закрыть границы. Как было объявлено, границы Азербайджана закрыты до 20 апреля и въезд в страну запрещен. В связи с этим я вас прошу не направляться к российско-азербайджанской границе, там нет никаких условий для ожидания», заявил посол в своем видеобращении.

Бюльбюль оглы отметил, что тем самым граждане могут создать большие проблемы как российской так и азербайджанской сторонам. «Ожидание на границе ни к чему не приведет. Границы не откроются ни по чьей либо просьбе, ни под давлением», сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что граница может быть открыта после 20 апреля в зависимости от ситуации, «а может быть и закрыта еще на определенное время».

«Поэтому прошу вас не приезжать к границе, вы можете там заболеть. Мы не сможем вам оказать помощь. Понимаю, что это тяжело. Но надо подождать. Другого варианта нет», сказал Бюльбюль оглы.

В тоже время посол обратился к согражданам, с тем чтобы они поддерживали связь с посольством Азербайджана в РФ, обращались на горячую линию и посылали свои документы посредством электронной почты.

«Мы подготовим список и наши сотрудники свяжутся с вами с тем чтобы проинформировать вас о том, когда и каким образом мы сможем вернуть вас на Родину», сказал посол.

Б.Рустамбеков